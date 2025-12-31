3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 30 de diciembre 2025

WWE NXT 30 DE DICIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT New Year’s Evil. En el segmento estelar, Ricky Saints derrotó a Je’Von Evans en un mano a mano.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 30 DE DICIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Concierto de Joe Hendry

Si bien el concierto de Joe Hendry quiso destacar lo que ha sucedido en NXT durante este año, el segmento no fue de lo mejor. Solo llegó el ataque de Darkstate sugiriendo una rivalidad entre Hendry y Dion Lennox, que tampoco es que entusiasme mucho.

► 1- Campeonato WWE Speed

Si bien las luchas por el Campeonato WWE Speed son rápidas, pero la de Tavion Heights vs. Lexis King fue exageradamente rápido. Solo duró nueve segundos. Nada más que aportar aquí.

LO MEJOR

► 3- Jacy Jayne vs. Wren Sinclair

Jacy Jayne claramente iba a salir victoriosa aquí, ya que defenderá su título la próxima semana. Wren Sinclair, sin embargo, lució bien y se esforzó al máximo.

► 2- Ethan Page vs. Moose

Una lucha bastante buena. Moose no iba a ganar aquí, porque Page está con un gran impulso, pero el luchador de TNA lo dio todo y le puso drama.

► 1– Ricky Saints vs. Je’Von Evans



Un evento principal bueno y sólido, y la oportunidad de Evans se acerca, pero la Revolución de Ricky es ahora mismo y será una de las principales caras de NXT en el nuevo año. Solo es cuestión de ver qué pasa a partir de ahora y cuánto tiempo le toma llegar al elenco principal.