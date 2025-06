3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 3 de junio 2025

WWE NXT 3 DE JUNIO 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a WWE Worlds Collide. En el segmento estelar, se dio un combate entre Trick Williams y Mike Santana por el Campeonato Mundial TNA, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 3 DE JUNIO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- División varonil necesita fortalecerse

La posible salida de Ricky Saints rumbo al elenco principal, y con Trick Williams fuera de la escena titular por el momento (es el Campeón TNA), parece que no le quedan muchos retadores creíbles a Oba Femi, quien va a tener una nueva defensa titular la próxima semana contra Jasper Troy, pero no parece que vaya a arrebatarle el título. Dicho esto, el enfoque de la división actualmente está en los equipos, pero necesitan verdaderas estrellas que saquen adelante la marca.

► 1- Tyra Mae Steele vs. Arianna Grace

Una lucha bastante corta, y solo sirvió para mostrarnos de lo que Tyra Mae Steele puede ser capaz de hacer, aunque al inicio lució un poco nerviosa.

LO MEJOR

► 3- Debuta Mariah May

Una verdadera sorpresa aquí, no solo por su llegada, sino por el momento en que lo hizo. La ex Campeona Mundial AEW, Mariah May, hizo su debut en NXT y realmente es un buen reemplazo para Stephanie Vaquer y Giulia, quienes se marcharon al elenco principal. Finalmente se confirmaron los rumores y WWE ya cuenta con una nueva estrella en Mariah May (quien seguramente no conservará ese nombre en NXT), a quien rápidamente pueden convertirla en la nueva cara de la marca.

► 2- Trick Williams vs. Mike Santana

Un combate que fue bueno, con un público que estaba de lleno con Santana. Al menos, no se apresuraron en hacer el cambio titular y parece que buscan desarrollar un poco más esta rivalidad para posicionarlo al hombre de Puerto Rico como la nueva cara de TNA. Si bien las interferencias no ayudaron, pero son entendibles si se quiere seguir progresando en la historia.

► 1– Je’Von Evans, Shawn Legacy, Laredo Kid y Dragon Lee vs. Ethan Page y The Vanity Project

Un buen combate bastante bueno, donde hubo mucha velocidad, impuesta por el equipo de Je’Von Evans, quien sigue mostrando sus gran desarrollo en el ring. Laredo Kid lució bien, salvo un fallo al intentar un tope; Dragon Lee sumó minutos de calidad, que le hacen falta en RAW, y Shawn Legacy demostró que Evolve ya le está quedando chico, y puede ser la nueva cara de NXT en el futuro. Por el lado rudo, Ethan Page aportó con su veteranía, cumpliendo a cabalidad su papel.