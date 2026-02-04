3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 3 de febrero 2026

WWE NXT 3 DE FEBRERO 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Vengeance Day. En el segmento estelar, Joe Hendry ganó la lucha de escaleras y se convirtió en el nuevo Campeón NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 3 DE FEBRERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Chase U vs. Stacks y Lexis King

Sin mucho preámbulo para el combate, solo una transición rápida tras el segmento entre Blake Monroe y Jaida Parker. La noticia más importante es la salida de Uriah Connors del Chase U.

LO MEJOR

► 3- Zaria y Sol Ruca

Más trama y menos preocupación por un cambio de título de TNA a NXT en la lucha que ambos protagonizaron, y la inminente ruptura entre Ruca y Zaria aún está a tiempo, más aún con Robert Stone programando un combate en el que, literalmente, cada una irá por su cuenta en pos de convertirse en la nueva retadora de Jacy Jayne.

► 2– Izzi Dame vs. Lola Vice vs. Thea Hail

Una lucha muy entretenida y un buen comienzo programa. Jordan, al atacar a Vice, la sacó del combate para convertirlo en un mano a mano, donde la Campeona Norteamericana pudo demostrar que su victoria de la semana anterior sobre Hail no fue casualidad.

► 1- Lucha de escaleras

Este combate fue muy bueno. Todos, literalmente, tuvieron su momento de gloria, pero al final, Hendry superó un ataque recibido la semana pasada para ganar el Campeonato NXT, superando al favorito Ricky Saints. Carnicería y caos en un solo combate.