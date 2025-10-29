3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 28 de octubre 2025

WWE NXT 28 DE OCTUBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Deadline. En el segmento estelar, Kelani Jordan derrotó a Jordynne Grace y retuvo el Campeonato Knockouts TNA.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 28 DE OCTUBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Finales anticlimáticos

Solo en los dos primeros combates tuvimos un final normal. A partir de allí, fueron varias interferencias las que condicionaron los resultados, y si bien pudieron tener algo de sentido, opacaron los combates en sí, más aún que dos de ellos tenían títulos en juego.

► 1- ¿Qué harán con Lash Legend?

Lash Legend sigue deambulando en la división, y cuando parecía que iba a tener un impulso importante para competir por el Campeonato Femenil NXT o el Campeonato Knockouts TNA, termina disputando el Campeonato Femenil Evolve que, sin desmerecer lo que hizo Kendal Grey, está en un peldaño más abajo de lo que muchos proyectaban para la ex miembro de Meta Four.

LO MEJOR

► 3- Kendal Grey vs. Lash Legend

Un buen duelo de velocidad contra fuerza. Justo cuando parecía que Legend iba a tomar la delantera, Grey la desestabilizó y logró llevarse uno de los mayores triunfos de su carrera.

► 2- Miles Borne vs. Tavion Heights

Buen combate y muy técnico entre dos buenos luchadores. La interferencia de Briggs no ayudó en absoluto, pero Bourne se defendió bien y sigue consolidándose.

► 1– Kelani Jordan vs. Jordynne Grace

Dejando de lado el final decepcionante debido a la rivalidad entre Trick y Ricky, fue un combate excelente. Ambas luchadoras explotaron sus puntos fuertes: Kelani está intentando consolidarse como villana, y Jordynne ofreció una defensa del título muy creíble, teniendo en cuenta que fue tres veces campeona Knockouts TNA.