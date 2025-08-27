3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 26 de agosto 2025

WWE NXT 26 DE AGOSTO 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Heatwave. En el segmento estelar, Lola Vice, Sol Ruca y Zaria derrotaron a Fatal Influence en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 26 DE AGOSTO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Lucha de ciegos

Aunque fue innovador, pero realmente tuvo poco sentido, siendo un mal remanente de lo que la WWE solía considerar «comedia» y hace que ambos queden mal. Por suerte, no se repetirá en mucho tiempo.

LO MEJOR

► 3- Tyra Mae Steele vs. Alba Fyre

Tyra Mae Steele tiene presencia, pero aún necesita pulirse. Lució bien en Heatwave, y volvió a lucierse contra Alba, aunque igual la novata está trabajando sobre seguro. Un buen combate que tuvo su tiempo y con Steele mostrando que tiene un techo muy alto.

► 2- Fatal Influence vs. Sol Ruca, Zaria y Lola Vice

Buen evento principal. Parece que por fin podrían hacer algo con la separación de Fatal Influence, lo cual ya era hora, considerando el tiempo que lo han estado insinuando y que el reinado de Jacy Jayne empieza a correr peligro. Lola, Sol y Zaria tuvieron mucho tiempo para brillar aquí, y es bueno verlas tomar impulso, especialmente Lola por la oportunidad titular que se le avecina.

► 1– Ricky Saints vs. Josh Briggs

Tuvimos un buen combate de inicio a fin, lleno de mucha intensidad considerando lo que estaba en juego. Ricky Saints será un buen rival para Oba Femi, lo que promete una buena lucha en No Mercy.