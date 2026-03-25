3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 24 de marzo 2026

WWE NXT 24 DE MARZO 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Vengeance Day. En el segmento estelar, Tony D’Angelo derrotó a Ricky Saints en un mano a mano, por descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 24 DE MARZO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Kelani Jordan vs. Thea Hail



Un combate muy corto, pero sirvió para avanzar en la historia entre estas dos, a quienes también se les sumó Jaida Parker.

► 1- Tony D’Angelo vs. Ricky Saints



El final fue el adecuado, ya que D’Angelo no necesita perder, dejando también preparado el terreno para la lucha a cuatro bandas en Stand and Deliver. No fue una gran lucha, aunque probablemente fue la más lógica.

LO MEJOR

► 3- Los Americanos vs. The Culling

Esto tiene mucho sentido, ya que Los Americanos son más que entretenidos y a los aficionados les gusta tenerlos cerca. De hecho, ya estaban rivalizando contra Vanity Project y disputarán el Campeonato de Parejas NXT en Stand & Deliver.

► 2– Gauntlet Match

Lo más destacado fue que Shiloh Hill lució como una estrella, y eso funcionó. Por otro lado, Gargano fue una grata sorpresa, y no estamos seguros de cómo se desarrollará la situación en Stand & Deliver. O bien veremos el regreso de Johnny Wrestling, o será una paseo en el parque para Myles Borne. En cualquier caso, no fue una mala lucha, incluso con el final tan raro.

► 1- Camino a Stand and Deliver

Se han pactado varios encuentros para NXT Stand and Deliver, notándose que el programa estuvo muy bien orientado a la construcción del evento: Una lucha por el Campeonato Norteamericano, otra por el Campeonato de Parejas NXT y el Fatal 4 Way por el Campeonato NXT fueron decretados, y la próxima semana se sumará la retadora número uno para el Campeonato Femenil NXT. A menos de dos semanas del evento más grande para la marca, WWE busca poner lo mejor en su cartel.