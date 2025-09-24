3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 23 de septiembre 2025

WWE NXT 23 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT No Mery. En el segmento estelar, Oba Femi y Trick Williams lucharon poniendo sus títulos en juego, pero el combate culminó en descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 23 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Poco tiempo para la invasión

La invasión al final fue predecible y fue lo mejor de la noche; sin embargo, las estrellas de TNA solo tuvieron 1 minuto para provocar el caos, para que después de que el programa salió del aire se vio cómo estos lograron quedarse con el ring. Esperemos que WWE publique un video despúes para remediar esta situación.

► 1- Jordynne Grace vs. Arianna Grace

Una lucha corta que fue todo mayormente en favor de Jordynne, y que solo sirvió para preparar la historia posterior entre esta y Blake Monroe, dejando establecida la estipulación que tendrán para No Mercy.

LO MEJOR

► 3- Miles Borne vs. Lexis King

La violencia estuvo bien y fue bueno ver ganar a Borne, quien está teniendo una evolución paso a paso. La rivalidad entre ambos terminó de buena manera y habrá que ver qué es lo que el futuro le espera a ambos.

► 2- Joe Hendry y Chase U vs. Darkstate

Esperábams un squash, pero Chase U logró superar con creces esta prueba, mostrando ser competitivos. Los Campeones siguen luciendo fuertes y habrá que ver qué es lo que depara el futuro para ambos equipos, mientras que Joe Hendry sigue en modo WWE.

► 1– Llegó la invasión

Estaban empezando a calentarse hacia el final del combate entre Oba Femi y Trik Williams, pero NXT prácticamente garantizaba que esto terminaría con alguien de TNA interviniendo para la descalificación y evitar que alguien acapare los títulos. Dicho esto, y a pesar de que fue una situación bastante predecible, es algo bienvenido y veremos cómo se desarrollan los programas de NXT y TNA durante las siguientes semanas, buscando revivir lo ocurrido en el 2001. Si esto no conlleva a una lucha estilo WarGames o similar entre los equipos de ambas marcas, no tendrá sentido.