3x3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 21 de febrero 2023

WWE NXT 21 DE FEBRERO 2023.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y estamos rumbo a NXT Roadblock, que es la última parada previa a NXT Stand and Deliver. En el encuentro estelar, Bron Breakker derrotó a Jinder Mahal y retuvo el Campeonato NXT.









LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 21 DE FEBRERO 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Alba Fyre vs. Ivy Nile merecía más

Una lucha de la que se esperaba mucho por el arsenal técnico que ambos poseen, e incluso en el poco tiempo que compartieron en el ring, se vieron destellos de aquello. Sin embargo, no tuvo el suficiente desarrollo como para que pudiéramos calificar esta lucha como se merece.

► 1- ¿Hacia dónde va Indi Hartwell?

Indi Hartwell sigue deambulando por NXT cuando sus compañeros de The Way están todos en el elenco principal. Ha aparecido con regularidad en televisión, pero no se le ve un rumbo definido, y anoche volvió a perder.

LO MEJOR

► 3- Chase U vs. The Dyad

La acción en el ring fue muy buena, aunque siempre afecta cuando un combate comienza durante el descanso, y peor aún cuando también tenemos un corte comercial a mitad del combate. Aún así, la acción fue muy sólida en general.

► 2- Bron Breakker vs. Jinder Mahal

No fue un mal combate de Jinder Mahal después de haberlo visto ya por muchos años. Le dio a Bron una victoria sobre un ex campeón WWE, lo cual es bueno. Careció de drama porque nadie pensaba que el Maharaja iba a ganar aquí, pero al menos el combate fue decente.

► 1- Ilja Dragunov vs. Trick Williams

Muy buen combate para empezar, y la mejor actuación de Trick Williams en NXT por muhcho, mientras que Ilja Dragunov siempre da buenos combates y eso no es una sorpresa.