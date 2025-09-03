3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 2 de septiembre 2025

WWE NXT 2 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Heatwave. En el segmento estelar, Oba Femi, Ricky Saints y Hank y Tank derrotaron a Darkstate en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 2 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Candice LeRae vs. Xia Brookside

Lucha corta y resultado obvio. Se esperaba más de este combate, especialmente por el lado de Xia.

LO MEJOR

► 3- Kali Armstrong vs. Jordynne Grace

Jordynne necesitaba esta victoria y el combate fue sólido. Kali resultó mejor de lo que se esperaba, y lució bien en la derrota. Dicho esto, no sabemos si la WWE tiene claro respecto a lo que están haciendo con la ex Campeona Knockouts TNA, ya que parece perdida incluso con una rivalidad.

► 2- Josh Briggs vs. Andre Chase

Es bueno ver a Andre Chase en televisión, pero si de verdad querían que Briggs ganara, esto debería haber durado unos dos minutos como para posicionarlo. La lucha fue aceptable, pero no le hizo un favor a nadie cuando se extendió más de lo que debía.

► 1– Ricky Saints, Oba Femi, Hank y Tank vs. Darkstate

Caótico pero divertido, y DarkState lució bien mientras avanzábamos con la rivalidad entre Ricky y Oba, mientras que Hendry hace otra aparición importante, dándonos un final entretenido. En términos generales, buen combate.