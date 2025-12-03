3×3; Lo mejor y lo peor de WWE NXT 2 de diciembre 2025

3x3 WWE NXT 2 de diciembre 2025 | Josh Briggs vs. Tavion Heights

WWE NXT 2 DE DICIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Deadline. En el segmento estelar, Miles Borne derrotó a Trick Williams y competirá en NXT Deadline.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 2 DE DICIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- OTM vs. Chase U

Esta fue una buena batalla entre los jóvenes luchadores y aventureros de Chase U contra los OTM, consolidados y más poderosos. El resultado fue predecible y el combate un poco más largo de lo previsto.

► 1- Thea Hail vs. Arianna Grace

Un combate rápido que básicamente fue un squash de Thea Hail. El resultado aceptable pero sin mucha acción en el ring.

LO MEJOR

► 3- Josh Briggs vs. Tavion Heights

Un buen combate entre estos dos luchadores que llevan una rivalidad de varias semanas. El potencial de Heights es muy bueno, y aunque Briggs podría ser un buen competidor, luce un poco aburrido en su lanzamiento y personalidad. No fue un mal combate, pero tampoco es espectacular.

► 2- Kendal Grey, Sol Ruca y Lola Vice vs. Fatal Influence

Gran acción de las seis mujeres que participaron en este combate. Todo fluyó a la perfección, Kendal Grey lució como una estrella y el Sol Snatcher es una maravilla de remate.

► 1– Miles Borne, Je’Von Evans, Joe Hendry y Leon Slater vs. Darkstate

Caótico en algunos momentos, pesado y lento en otros, sobre todo cuando DarkState tenía el control. La victoria de Bourne no fue inesperada, ya que parece que quieren convertirlo en algo importante.

LA LUCHA SIGUE...
