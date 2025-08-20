3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 19 de agosto 2025

WWE NXT 19 DE AGOSTO 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Heatwave. En el segmento estelar, Je’Von Evans derrotó a Trick Williams y se convirtió en el retador de Oba Femi.
LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 19 DE AGOSTO 2025
A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:
LO PEOR
► 1- Un susto de Je’Von Evans
Una maniobra sobre las cuerdas de Trick Williams cuado envió a Je’Von Evans contra la mesa de comentaristas, pero que terminó pasándose un poco en banda, porque su cabeza impactó en el suelo y la mesa amortiguó relativamente poco. El joven luchador fue atendido por unos minutos, pero pudo continuar, aunque la secuencia final se precipitó.
LO MEJOR
► 3- Nia Jax vs. Lash Legend
Buen combate con una interesante mezcla de estilos. El final no tuvo el impacto que podría haber tenido, pero más allá de eso, estuvo dentro de lo aceptable, incluyendo el resultado ya que Ricky Saints necesitaba poner la balanza a su favor.
► 2- Fatal Influence vs. The Elegance Brand
Un combate impecable en el que todas dieron lo mejor de sí. La derrota protegió en cierto modo a las de TNA debido a Masha, dándole a Jacy el impulso que necesitaba de cara a Heatwave.
► 1– Je’Von Evans vs. Trick Williams
Hubo momentos de incertidumbre, sin duda, y Evans necesita ser más cuidadoso con sus maniobras porque pasamos un buen susto cuando cayó sobre la mesa. En todo caso, Evans terminó en una pieza y llevándose la victoria, en un combate que contó una muy buena historia y tuvo varios momentos destacados.