3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 18 de noviembre 2025

WWE NXT 18 DE NOVIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Deadline. En el segmento estelar, Jacy Jayne derrotó a Tatum Paxley y reconquistó el Campeonato Femenil NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 18 DE NOVIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Ethan Page y Chelsea Green vs. Joe Hendry y Thea Hail

Un combate que no fue malo, pero sí corto y predecible. Aún así, Thea Hail y Joe Hendry se vieron bien como equipo, aunque no iban a ganar esta y tal vez su planteamiento fue bastante apresurado.

LO MEJOR

► 3- Blake Monroe vs. Sol Ruca

Un combate metódico y con buen ritmo, donde la rodilla lesionada de Sol Ruca fue el blanco de la campeona. Monroe cumplió con su papel; Ruca dominó pese al dolor y lo dio todo. Un muy buen combate, mientras se sigue alimentando la historia entre Sol Ruca y Zaria.

► 2- Darkstate vs. Je’Von Evans y Leon Slater

DarkState acababa de arrebatarles los títulos de parejas a los Hardy, así que no parecía lógico esperar un cambio de título aquí. Cuando los retadores dominaban, el ritmo era frenético y acelerado. Pero cuando DarkState dominaba, era lento y algo aburrido, quizás eso impidió que fuera el mejor combate de la noche, pero Je’Von Evans y Leon Slater son bastante buenos en el ring.

► 1– Tatum Paxley vs. Jacy Jayne

Parecía telegrafiado el hecho de que The Culling traicionaría a Tatum, y funcionó durante el evento principal de una lucha que permitió a Jacy convertirse en Campeona NXT por segunda vez. Todo encajó a la perfección, y lo que sigue promete ser interesante. En cuanto a la lucha en sí, fue muy buena, digna de un gran evento principal para la primera noche de Gold Rush.