3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 17 de marzo 2026

WWE NXT 17 DE MARZO 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Vengeance Day. En el segmento estelar, Tatum Paxley derrotó a Izzi Dame y retuvo el Campeonato Femenil Norteamericano NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 17 DE MARZO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Homenaje a Booker T

Bien que hayan homenajeado a Booker T en frente de su familia, estudiantes y público de su tierra. Sin embargo, la obvia llegada de Keanu Carver estuvo bien, pero luego todo se sintió extraño, incluyendo la retada del miembro del Salón de la Fama WWE hacia Robert Stone. Se sintió como que algo faltó.

LO MEJOR

► 3- Los Americanos vs. Vanity Project

Todo el asunto de Los Americanos es un gran ejemplo de una historia que suena fatal, pero los involucrados la han llevado al extremo. Es mucho mejor de lo que se esperaba y el público lo está disfrutando. The Vanity Project siguen metiéndose en líos, pero su acto parece encajar bien aquí y la derrota no les hace mucho daño.

► 2– Jacy Jayne vs. Sol Ruca vs. Zaria

La lucha iba bien y el final fue bastante práctico, que al menos le da un giro al típico final de triple amenaza con robo de conteo. Esperábamos que Zaria se llevara el título y lo defendiera contra Ruca en Stand & Deliver, pero esa lucha podría darse sin que el título estuviera en juego, con Jacy Jayne yendo probablemente contra otra oponente. Buen combate, con Jayne presumiendo de haber sobrevivido como campeona contra dos grandes aspirantes.

► 1- Tatum Paxley vs. Izzi Dame

Así es como debería haber sido esta rivalidad, con Paxley venciendo a Dame en un uno contra uno, a pesar de las trampas previas al combate. Fue un momento emotivo y Paxley continúa con su excelente racha. Los fans la adoran y, de hecho, gana esta rivalidad previo a su siguiente desafío contra Blake Monroe (por lo sucedido al final). Esto se sintió importante y es todo un logro para un título secundario.