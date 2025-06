3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 17 de junio 2025

WWE NXT 17 DE JUNIO 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a WWE Worlds Collide. En el segmento estelar, se dio la firma de contrato de Blake Monroe con la marca, con la presencia de Fatal Influence.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 17 DE JUNIO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Jaida Parker vs. Thea Hail

Una lucha corta en el que se esperaba más. Jaida y Thea se complementaron bien, mostrando estilos opuestos en sus ofensivas, pero faltó algo, y el final fue un poco extraño.

► 1- Firma de contrato

En el estreno, le dan el estelar a Blake Monroe, demostrando la confianza que WWE tiene en ella; sin embargo, el segmento no tuvo mucha reacción por parte del público, o al menos no la que se esperaba. Tal vez sea por ser la primera promo de la ex estrella de AEW, o porque Fatal Influence no inspira mucho, aunque con lo de la mesa hubo una buena reacción. Pudo ser mejor, pero veamos hacia dónde va esta historia.

LO MEJOR

► 3- Camino a Evolution

Cuatro combates y cuatro ganadoras, que se enfrentarán la próxima semana en un Fatal 4 Way para determinar quién retará a Jacy Jayne para Evolution. Hubiera sido mejor una lucha mutlitudinaria, pero al menos se ve que las mujeres están trabajando en una dirección importante, pese a las salidas importantes que sufrieron recientemente.

► 2- Elijah, Yoshiki Inamura y Josh Briggs vs. Trick Williams, Wes Lee y AJ Francis

Una lucha bastante dinámica, en el que el público también hizo su parte. Los dos equipos se complementaron bien, y vendieron bien la historia previa entre Wes Lee y Trick Williams, aunque ambos están ahora en el bando malo. Eso sí, la victoria de Inamura se sintió un poco extraña, pero resaltamos que la alianza con TNA puede dejar estos combates interesantes.

► 1– Jordynne Grace vs. Lola Vice

Un buen combate bastante bueno, donde ambas mostraron lo mejor de su arsenal. No fue largo, pero vimos que Lola Vice lució bien pese a la derrota, mientras que Jordynne, a lo suyo, ganó con un par de golpes contundentes sin ser la amplia dominadora.