3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 16 de septiembre 2025

WWE NXT 16 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, que celebró una edición especial de «Homecoming». En el segmento estelar, Rhea Ripley, Stephanie Vaquer y Lyra Valkyria derrotaron a Fatal Influence en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 16 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- ¿Otro título vs. título?

Por si ya no fuera suficiente con las mujeres, se ha pactado otro Campeonato vs Campeonato entre Trick Williams y Oba Femi para la próxima semana, con el título de TNA también en juego, y generando una molestia generalizada en los luchadores de dicha compañía. No sabemos lo que sucederá la próxima semana, pero ciertamente si esto no conduce a alguna historia a largo plazo que los involucre, no tendría sentido dado el historial de NXT de programar a los dobles campeones.

LO MEJOR

► 3- Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. The Culling

Un buen comienzo para el programa de regreso a Full Sail. Las cuatro mujeres trabajaron muy bien en el combate y la química fue sólida. No llegó a ser un combate memorable, pero es el tipo de cosas que hacen lucir bien a las estrellas de NXT.

► 2- DIY vs. Trick Williams y Carmelo Hayes

Fue un combate entretenido. Buena historia, con dinámicas divertidas, y los cuatro se lucieron. La interferencia de The Miz fue decisiva en el resultado, pero eso no le quitó brillo.

► 1– Rhea Ripley, Stephanie Vaquer y Lyra Valkyria vs. Fatal Influence

Gran combate por equipos que hizo que Fatal Influence luciera espectacular incluso en la derrota. Evidentemente las mujeres del elenco principal están un peldaño más arriba, pero vimos un final espectacular aquí.