3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 16 de diciembre 2025

WWE NXT 9 DE DICIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT New Year’s Evil. En el segmento estelar, Oba Femi derrotó a Je’Von Evans y se convirtió en el retador número uno por el Campeonato NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 9 DE DICIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Hank y Tank vs. OTM

Parecía que iba a mejorar después de la pausa comercial, pero se volvió un poco flojo al final, sobre todo con la forma en cómo se dio el conteo de tres definitivo.

► 1- Polémica en la victoria de Thea Hail

Si bien es bueno ver a Thea Hail con su primer título en NXT, las circunstancias en las que esto se dio fueron bastante confusas, y se desconoce hasta el momento si este era el plan original. En la repetición se vio que Blake Monroe levantó el brazo, pero no el hombro y el réferi dio la tercera palmada en el ring, decretando la nueva campeona, no sin antes ver el hecho de que primero sonó la música de la ahora ex Campeona.

LO MEJOR

► 3- Blake Monroe vs. Thea Hail

Ese fue un final interesante, más allá de la polémica. Fue un buen combate y Thea Hail ha mostrado gran progreso en el ring. Ahora, suponeoms que esto podría darle algo de impulso a la nueva campeona, a pesar de que no era el plan original. Por otro lado, Blake Monroe debería recuperar el título pronto, o bien podría ir tras el Campeonato de Jacy Jayne, aprovechando la situación.

► 2- Kendal Grey y Wren Sinclair vs. Fatal Influence

Un buen combate, y la victoria de Sinclair y Grey al hacer rendir a Fallon Henley tiene sentido, ya que Grey es la que desafía por el Campeonato Femenil NXT en New Year’s Evil. Además, la Campeona Evolve ha lucido fantástica en el ring.

► 1– Leon Slater vs. Joe Hendry vs. Miles Borne vs. Dion Lennox

No estamos seguros de que alguien en este combate pueda derrotar a The Ruler luego de que este su Campeonato NXT de manos de Ricky Saints, pero Slater presenta un enfrentamiento innovador y la clásica fórmula de grandote contra pequeño para cuando se enfrenten en New Year’s Evil. El combate fue realmente bueno, con los típicos momentos de calma típicos de un combate multitudinario, pero se mantuvo bastante activo e interesante de principio a fin.