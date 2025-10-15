3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 14 de octubre 2025

WWE NXT 14 DE OCTUBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, que celebró su especial NXT Showdown. En el segmento estelar, Tatum Paxley ganó la campal femenil y se convirtió en la retadora número uno al Campeonato Femenil NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 14 DE OCTUBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Blake Monroe vs. Zaria

Un decente combate entre estos dos que nunca llegó a su máximo nivel y no tuvo mucho tiempo tampoco. Blake Monroe saca una victoria difícil gracias a una artimaña, pero era lo lógico.

► 1- Hank y Tank vs. The Culling vs. Chase U

No hubo mucho que destacar aquí por la interferencia de OTM, quienes evidentemente fueron excluidos de la ecuación.

LO MEJOR

► 3- Josh Briggs vs. Matt Cardona

Un combate sólido para empezar. Cardona trabajó bien con Briggs, quien suele tener buenos combates, pero no parece encontrarle ritmo ni carisma a su personaje, ya que tiene potencial, y esperamos que esta victoria sobre Cardona signifique algo. El público hizo lo suyo aquí al ver al ex WWE regresar por una noche.

► 2- El Hijo del Dr. Wagner Jr. vs. Lexis King

Una lucha perfecta para darle al luchador de AAA su primera victoria en NXT. Lexis King fue un buen primer oponente y siempre es bueno ver un poco de psicología en el ring.

► 1– Campal femenil

Una batalla campal bastante entretenido. No hubo nada malo y el resultado fue muy sólido. Es bueno ver a Tatum consiguiendo la oportunidad por el título, y veremos si la interacción con Lyra Valkyria e Izzy Dame conduce a algo.