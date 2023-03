3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 14 de marzo 2023

WWE NXT 14 DE MARZO 2023.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, donde continuamos con la construcción rumbo a NXT Stand and Deliver. En el segmento estelar, Bron Breakker y Carmelo Hayes tuvieron la firma de su contrato para la lucha que sostendrán en el siguiente evento premium.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 14 DE MARZO 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 3- Un equipo menos

Aunque resulte necesario, la traición de Tatum Paxley a Ivy Nile supuso el fin de esta sociedad, dejando a la división femenil de parejas con solo tres equipos: las Campeonas Kiana James y Fallon Henley, quienes tienen sus propios problemas; las ex campeonas Kayden Carter y Katana Chance, y las nuevas retadoras, Isla Dawn y Alba Fyre.

► 2- Gigi Dolin vs. Kiana James

Un combate corto y del que no hubo mucho que destacar, más allá de la racha positiva de Gigi Dolin tras su victoria ante Jacy Jayne la semana anterior.

► 1- Roxanne Perez perdió el título

Tras los eventos de la semana pasada, se temió lo peor: Roxanne Pérez fue despojada del título y no se sabe cuándo volverá, aunque tampoco se dijo qué es lo que tiene. Todo un misterio, y hasta no tener mayor información al respecto, la situación no deja de ser extraña, más allá de que esto puede abrirle la puerta a otra Superestrella para que dé el paso al frente.

LO MEJOR

► 3- Gallus vs. Pretty Deadly

Gran encuentro de estos dos equipos, para sorpresa de nadie. Siempre han tenido una gran química, y la victoria de Gallus era la opción obvia. Todos se lucieron aquí.

► 2- Bron Breakker y Carmelo Hayes

Un gran segmento de firma de contrato que tuvo como anfitriones a Pretty Deadly. Bron Breakker y Carmelo Hayes se lucieron en el micrófono en unas promo que estuvo llenas de respeto. Si bien a Carmelo le fue mejor, como era de esperarse, el Campeón NXT no se quedó atrás y vendieron muy bien la rivalidad más grande de la nueva era de NXT entre dos jóvenes que claramente serán el futuro de la compañía.

► 1- Johnny Gargano y Grayson Waller

Johnny Gargano volvió a NXT y llegó para cerrar el círculo de hace 15 meses con Grayson Waller, quien le arruinó la despedida en diciembre del 2021. Recreando otros episodios similares, ambos se batieron en la casa de Johnny Wrestling —lo que marcó también el debut televisivo de su hijo Quill— protagonizando una gran riña que contribuye a esta rivalidad que concluirá en NXT Stand and Deliver.