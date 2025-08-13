3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 12 de agosto 2025

WWE NXT 12 DE AGOSTO 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT The Great Heatwave. En el segmento estelar, Darkstate derrotaron a Trick Williams, Oba Femi, Je’Von Evans y Moose.
LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 12 DE AGOSTO 2025
A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:
LO PEOR
► 2- Josh Briggs y Yoshiki Inamura
Esta era una rivalidad destinada a llevarse a cabo, pero parece que no hay mucho entusiasmo por ver a Josh Briggs como rudo, por ahora. Veamos qué surge tras el enfrentamiento entre ambos.
► 1- Alba Fyre vs. Kendall Grey
Un combate que no fue muy largo y sin mucho que destacar. Nada más que decir.
LO MEJOR
► 3- Nia Jax vs. Lash Legend
Aunque el combate tuvo un par de momentos flojos, pero en términos generales resultó siendo un combate sólido, con ambas sacando a relucir toda su fuerza. Lash perdió, pero ha progresado bastante este año.
► 2- Lola Vice y Kelani Jordan vs. Fatal Influence
Excelente combate que profundiza los problemas de Fatal Influence y le da impulso a Lola Vice de cara a TripleMania. Jacy Jayne tiene varios frentes que atacar con sus dos títulos, pero ciertamente rivales no le faltarán.
► 1– Darkstate vs. Oba Femi, Trick Williams, Je’Von Evans y Moose
Gran combate estelar. Todos hicieron un gran trabajo en el ring y la narrativa fue impecable. DarkState necesitaba una victoria como esta y sin duda les ayuda a consolidarse, mientras persiguien el Campeonato de Parejas NXT.