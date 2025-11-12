3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 11 de noviembre 2025

WWE NXT 11 DE NOVIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Deadline. En el segmento estelar, Ricky Saints derrotó a Trick Williams y retuvo el Campeonato NXT en un Last Man Standing.
- 3×3: Lo mejor y lo peor de WWE Raw (10 de noviembre 2025).
- 3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT (4 de noviembre 2025)
- 3×3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (7 de noviembre 2025).
- 3X3: Lo mejor y lo peor de WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLI 2025
LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 11 DE NOVIEMBRE 2025
A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:
LO PEOR
► 2- Skylar Raye vs. Fallon Henley
Gran esfuerzo de la ganadora de la segunda temporada de LFG, pero Henley estaba dispuesta a luchar y su experiencia resultó decisiva en esta ocasión, haciendo válidas las predicciones.
► 1- Tavion Heights vs. Josh Briggs
Tavion Heighs ganó luego de un combate intenso y físico, pero que tuvo demasiadas pausas y tiempos muertos.
LO MEJOR
► 3- El Grande Americano vs. Jasper Troy
La verdad, sorprende que El Grande Americano haya perdido el título aquí, pero es un gran primer reinado para un tipo que promete y tiene carisma. Y, sinceramente, él está por encima de este tíulo, así que mejor dejarlo en alguien al que podría servirle más en el corto plazo.
► 2- Alba Fyre vs. Thea Hail
Siempre es grato recordar que Alba Fyre aún sabe luchar, y este fue un buen combate. Claramente, Thea Hail iba a ganar, ya que buscarán el Campeonato de relevos mixtos AAA, pero consiguió la victoria de una forma casi heroica, con mucha garra, fiel a su estilo.
► 1– Ricky Saints vs. Trick Williams
Una lucha muy divertida y un gran evento principal. Si este es, de hecho, el final de la rivalidad y etapa de Trick en NXT y pronto ascenderá a la WWE, fue una trayectoria increíble. Pero Ricky ha tomado el relevo y lo llevará adelante en el futuro venidero en la marca.