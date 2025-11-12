3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 11 de noviembre 2025

WWE NXT 11 DE NOVIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Deadline. En el segmento estelar, Ricky Saints derrotó a Trick Williams y retuvo el Campeonato NXT en un Last Man Standing.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 11 DE NOVIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Skylar Raye vs. Fallon Henley

Gran esfuerzo de la ganadora de la segunda temporada de LFG, pero Henley estaba dispuesta a luchar y su experiencia resultó decisiva en esta ocasión, haciendo válidas las predicciones.

► 1- Tavion Heights vs. Josh Briggs

Tavion Heighs ganó luego de un combate intenso y físico, pero que tuvo demasiadas pausas y tiempos muertos.

LO MEJOR

► 3- El Grande Americano vs. Jasper Troy

La verdad, sorprende que El Grande Americano haya perdido el título aquí, pero es un gran primer reinado para un tipo que promete y tiene carisma. Y, sinceramente, él está por encima de este tíulo, así que mejor dejarlo en alguien al que podría servirle más en el corto plazo.

► 2- Alba Fyre vs. Thea Hail

Siempre es grato recordar que Alba Fyre aún sabe luchar, y este fue un buen combate. Claramente, Thea Hail iba a ganar, ya que buscarán el Campeonato de relevos mixtos AAA, pero consiguió la victoria de una forma casi heroica, con mucha garra, fiel a su estilo.

► 1– Ricky Saints vs. Trick Williams

Una lucha muy divertida y un gran evento principal. Si este es, de hecho, el final de la rivalidad y etapa de Trick en NXT y pronto ascenderá a la WWE, fue una trayectoria increíble. Pero Ricky ha tomado el relevo y lo llevará adelante en el futuro venidero en la marca.