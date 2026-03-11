3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 10 de marzo 2026

WWE NXT 10 DE MARZO 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Vengeance Day. En el segmento estelar, Ethan Page y Ricky Saints derrotaron a Miles Borne y Joe Hendry en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 10 DE MARZO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Charlie Dempsey y Tavion Heights vs. Uriah Connors y Lexis King

Todo tiene un fin. La reunión de NQCC claramente iba a ser un cambio radical por parte de Dempsey, aunque fue muy bueno ver a Regal y Finlay.

LO MEJOR

► 3- Jacy Jayne vs. Zaria

Acción frenética y entretenida, lo cual es una pena, porque creemos que este combate entre estas dos se merecía todo el tiempo. Bien por Wren Sinclair, a quien le empiezan a sonreir los resultados.

► 2– Sol Ruca vs. Lainey Reid

No es casualidad, y sé que tanto Jayne como Henley tienen títulos, pero Reid lució muy bien aquí, especialmente en la recta final. Sol no perdía antes de su combate por el título la semana que viene, pero Reid lució espectacular aquí.

► 1- Ethan Page y Ricky Saints vs. Joe Hendry y Miles Borne

Una lucha estelar divertida. Es buen ver que Page y Saints hayan ganado porque, de haber perdido, habrían desacreditado a dos claros aspirantes al título y les habrían impedido tener otra oportunidad. La victoria de Page sobre Hendry continuarán con un arco argumental donde Saints envidiará a Page, aunque esto pueda conducir a una triple amenaza.