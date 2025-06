3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NIGHT OF CHAMPIONS 2025

WWE MONEY IN THE BANK 2025.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de WWE, Night of Champions 2025, el cual se desarrolló en Arabia Saudita. En el combate estelar, John Cena derrotó a CM Punk y retuvo el Campeonato Indisputable WWE

LO MEJOR Y LO PEOR WWE MONEY IN THE BANK 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE MONEY IN THE BANK 2025, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Jade Cargill vs. Asuka

Diez minutos para la final del Queen of the Ring realmente es malo, más aún cuando no habían tantas luchas en el evento premium. Además, el final fue bastante extraño y dio la impresión de que no fue bien ejecutado.

► 1- Raquel Rodríguez y Karrion Kross perdieron

Raquel Rodríguez y Karrion Kross tuvieron su participación en un evento premium prácticamente como emergentes, pero aún así ambos estaban necesitados de una victoria aquí y no se les dio. Raquel, tenía la estipulación y la presencia de Roxanne a su favor, que de alguna manera hubiera protegido a Rhea Ripley de la derrota; por otro lado, WWE sigue sin apretar el gatillo con Kross, quien fue muy bien recibido por el público de Arabia Saudita.

LO MEJOR

► 3– Sami Zayn vs. Karrion Kross

Si la derrota de Kross estuvo mal, también lo hubiera estado una de Sami Zayn, quien también fue ovacionado por el público. Dicho esto, consideramos que Kross pasó su prueba y volvió a callar a sus detractores, quienes decían que no era capaz de recibir azotones contra el ring y dio un buen combate. La lucha fue corta, pero el enfoque fue más en la historia que estos dos contaron en el ring.

► 2- John Cena vs. CM Punk

Una lucha que empezó lenta pero que mejoró con el pasar de los minutos, y que permitió a los fanáticos de Arabia Saudita disfrutar del último baile entre estos dos grandes rivales. Ambos contaron bien su historia aquí y el caos que se desató en los tramos finales abrió la puerta a lo que se espera ver en SummerSlam. Además, parece que el final del Cena rudo se acerca…

► 1– El público

El ambiente que dio el público de principio a fin fue lo mejor, sin duda. Desde el primer combate con Randy Orton y Cody Rhodes, hasta el último entre John Cena y CM Punk, el ruido que impusieron fue estruendoso, e incluso cantando las canciones de los mencionados, que tuvieron las reacciones más sonoras. Esta es una de las características que el público fuera de los Estados Unidos ha mostrado constantemente en los eventos premium en vivo.