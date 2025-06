3×3: Lo mejor y lo peor de WWE MONEY IN THE BANK 2025

WWE MONEY IN THE BANK 2025.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de WWE, Money in the Bank 2025, el cual se desarrolla junto con la empreesa mexicana AAA. En el combate estelar, tuvimos la lucha por equipos entre Cody Rhodes y Jey Uso contra John Cena y Logan Paul, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE MONEY IN THE BANK 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE MONEY IN THE BANK 2025, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Dominik Mysterio vs. Octagon Jr.

No fue un mal combate, pero la lucha fue la más floja de la velada. Se mantuvo corta probablemente por la falta de preparación, considerando que este fue pactado solo unas horas antes.

► 1- Arena con muchos vacíos

Al inicio, se vieron muchos vacíos en las gradas, faltando la gente quien eventualmente llegó. Habrá que ver cuál pudo haber sido el motivo de peso por el cual no se haya contado con un lleno (de boletos, sí estaban agotados) en las gradas, siendo notorio durante el Money in the Bank femenil.

LO MEJOR

► 3– R-Truth volvió

El público estuvo toda la semana pidiendo a R-Truth y su deseo le fue concedido. R-Truth apareció furtivamente para atacar a John Cena y costarle el combate, dándonos una mejoría instantánea de lo que había sido el combate estelar hasta entonces.

► 2- Lyra Valkyria vs. Becky Lynch

Una lucha que fue intensa desde el toque de campana. Becky y Lyra llevaron esta rivalidad a otro nivel y con una buena historia que se contó, sacando lo mejor de sí para intentar llevarse el triunfo, que al final del día quedó para «The Man». Eso sí, la secuencia final era mejorable.

► 1– Money in the Bank varonil

Un combatazo de principio a fin, con muchos momentos para destacar. Todos hicieron bien su trabajo y la estipulación fue muy bien usada, mientras se llevaban a cabo otras historias paralelas. La llegada de Bronson Reed, Bron Breakker, Jacob Fatu y JC Mateo era previsible, pero le añadieron más caos a este encuentro, que también contó con la traición definitiva de Fatu a Solo Sikoa, costándole el maletín en el proceso.