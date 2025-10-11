3×3: Lo mejor y lo peor de WWE CROWN JEWEL 2025

WWE CROWN JEWEL 2025.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de WWE, Crown Jewel 2025. En el combate estelar, tuvimos la lucha por el Campeonato Crown Jewel entre Cody Rhodes y Seth Rollins, con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE CROWN JEWEL 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE CROWN JEWEL 2025, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Stephanie Vaquer vs. Tiffany Stratton

No fue un mal combate, pero fue un poco corto y definitivamente se sintió que estas dos no estaban en la misma página en algunas partes.

► 1- Sin sorpresas

No hubo traición ni apariciones sorpresas que hubieran delimitado el camino hacia Survivor Series (el siguiente evento premium), aunque dejan con la intriga en torno al pedido de Paul Heyman de no enviar ayuda a Seth Rollins en su combate.

LO MEJOR

► 3– Roman Reigns vs. Bronson Reed

Un combate que no fue largo, pero sí con ofensivas contundentes. Algo muy típico de las luchas de Roman Reigns en este punto de su carrera, con Bronson Reed teniendo la oportunidad de lucirse frente a su público.

► 2- Cody Rhodes vs. Seth Rollins

En términos generales, vimos un trabajo de calidad por parte de ambos en una rivalidad que no decepciona. No hubo sorpresas, aunque sí la trampa de Seth Rollins que pone intersante la situación con su victoria.

► 1– John Cena vs. AJ Styles

Es un momento especial cuando se puede disfrutar de este tipo de actuaciones y, de hecho, resulta perfecto. Cena y AJ Styles rinden homenaje a sus largas carreras, a sus innumerables rivales, y considerando la influencia que ambos ejercieron durante sus carreras, resultó satisfactorio ver que concluyeron su último baile con este gran espectáculo. Rusev, Chris Jericho, Randy Orton, Samoa Joe, The Undertaker, Frankie Kazarian y otros, resultaron homenajeados aquí, con una especial mención a Bray Wyatt, desde luego.