3×3: Lo mejor y lo peor de WWE CLASH IN PARIS

WWE CLASH IN PARIS.— Este domingo se llevó a cabo un nuevo especial de WWE, Clash in Paris, el cual se desarrolló en la capital francesa. En el combate estelar, Seth Rollins derrotó a CM Punk, LA Knight y Jey Uso para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE CLASH IN PARIS

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE CLASH IN PARIS, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Becky Lynch vs. Nikki Bella

No sé si estaban nerviosas, si Bella se había olvidado de luchar o si Lynch estaba lastimada, pero esto fue terrible. Estaban en tan diferentes páginas que tuvieron un inicio flojo y lleno de fallos. Además, los fanáticos apoyaban a Becky (la ruda) y abucheaban a Nikki, quien escogió la peor noche para fallar, aunque haya mejorado un tanto hacia el final, que tampoco ayudó.

► 1- Sin sorpresas

Triple H prometió algo grande en el estelar de Clash in Paris, y lo cierto es que no hubo mayor cosa, salvo la quizás sorpresiva presencia de Becky Lynch, que tendría un mensaje subliminal detrás, con una eventual aparición de AJ Lee para tener otro combate entre matrimonios en el futuro. Sin embargo, no era lo que se esperaba.

LO MEJOR

► 3– El público

Al igual que el público en Lyon hace un par de años en Backlash, el público parisino hizo su parte cantando, apoyando, vitoreando, y hasta abucheando. Generaron un ambiente único que impresionó a los mismos luchadores.

► 2- Seth Rollins vs. CM Punk vs. LA Knight vs. Jey Uso

Bueno, el final dio un giro interesante e impresionó lo simple que fue. Rollins necesitaba ayuda, pero sus lacayos se habían ido, aunque tuvo a su esposa Aparte de eso, tuvimos la típica pelea, con todos trabajando duro y dejándolo todo en el ring, pero se convirtió en una rutina de «dos en el ring, dos en la lona» y se volvió un poco tedioso. Aun así, fue un evento principal sólido, aunque veremos qué se construye a partir de esto.

► 1– John Cena vs. Logan Paul

Esto fue genial, ya que Cena conoce este estilo como nadie y Paul sabe cómo llevarlo al gran escenario como pocos. El resultado puede ser un poco cuestionable, pero era prácticamente imposible que Cena perdiera en otro combate de alto perfil tan pronto después de Summerslam, y más aún si se pretende que se retire con 100 victoria en los eventos premium. Cena da su segundo combatazo consecutivo y muchos se preguntan si un impostor luchó por él en los primeros siete meses del año, porque esta es la versión que todos queríamos ver.