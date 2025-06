3×3: Lo mejor y lo peor de WWE AAA WORLDS COLLIDE

WWE AAA WORLDS COLLIDE.— Este domingo se llevó a cabo un nuevo especial de WWE, Worlds Collide, el cual se desarrolla junto con la empreesa mexicana AAA. En el combate estelar, tuvimos la lucha entre Hijo del Vikingo y Chad Gable por el Megacampeonato AAA, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE AAA WORLDS COLLIDE

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE AAA WORLDS COLLIDE, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Stephanie Vaquer y Lola Vice vs. Dalys y Chik Tormenta

No fue un mal combate, pero la lucha fue la más floja de la velada. Se mantuvo corta probablemente por la participación de Stephanie Vaquer en Money in the Bank, pero a las estrellas de AAA se las vio un poco descoordinadas, afectando la calidad del encuentro.

LO MEJOR

► 3– Hijo del Vikingo vs. Chad Gable

Una lucha que empezó como preveíamos, con mucho forcejeo y llaveo, que fue aumentando de intensidad y velocidad conforme pasaban los minutos. Gable es un luchador bastante confiable con el que siempre se puede bailar un buen tango. Hijo del Vikingo sigue mostrando sus cualidades frente al público norteamericano, antes lo hizo en AEW y ahora, en WWE, teniendo una gran primera defensa de su Megacampeonato AAA.

► 2- Lince Dorado, Cruz del Toro y Dragon Lee vs. Mr. Iguana, Octagon Jr. y Aero Star

Una lucha que fue frenética desde el toque de campana, además de histórica. Los hombres de AAA se lucieron y sacaron lo mejor de su ofensiva, con un Mr. Iguana que se robó el show y fue el más aclamado. Lince Dorado, a pesar de estar como mentor y no luchar mucho, no lo hizo nada mal, y en términos generales todos hicieron un buen trabajo.

► 1– Ethan Page vs. Je’Von Evans vs. Laredo Kid vs. Rey Fénix

Un combatazo de principio a fin, y aunque Laredo Kid fue el más flojito, no desentonó y estuvo al nivel de las tres estrellas de la WWE. Grandes maniobras, drama y una ofensiva prolija por parte de cada uno de los involucrados, con un Ethan Page que sacó a relucir sus viejas mañas y experiencia para sacar adelante esto. De largo, el mejor combate de la tarde.