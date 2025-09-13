3×3: Lo mejor y lo peor de WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS

WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS.— Este viernes se celebró un nuevo especial conjunto entre WWE y AAA, Worlds Collide: Las Vegas. El programa concluyó con un combate entre El Hijo del Vikingo y Domink Mysterio, con victoria de este último

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– Pagano y Psycho Clown vs. The New Day

No fue un mal combate y al menos fue bueno ver a The New Day intentar algo diferente acá, pero terminó siendo una lucha muy típica de un programa semanal de WWE.

LO MEJOR

► 3– Cuatro contra cuatro

Siempre es divertido ver a Mascarita hacer lo suyo, siendo el MVP del encuentro, y Parka está evolucionando mucho en su personaje. Hubo muchos lances espectaculares aquí y el público estuvo bastante encendido.

► 2– El Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio

El ascenso de Dirty Dom desde que se rebeló contra su padre hace un par de años ha sido digno de ver. Salir de la sombra de Rey le ha dado a Dominik la oportunidad de destacar por sí mismo, y la ha aprovechado al máximo. Gran combate por parte de ambos, a pesar de las interferencias, y Vikingo lució espectacular como siempre, pero probablemente esté mejor sin el título tal como están las cosas ahora mismo en México, pero sin duda tendrá su oportunidad en algún momento en el futuro.

► 1 – Hijo del Dr. Wagner Jr. vs. Ethan Page vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh

Los combatientes fueron allí e hicieron todo lo posible en menos de diez minutos para que todo saliera a tiempo, en una acción de alto octanaje. Buena defensa aquí para El Hijo del Dr. Wagner Jr. frente a tres rivales de la WWE.