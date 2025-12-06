3×3: Lo mejor y lo peor de ROH FINAL BATTLE 2025

ROH FINAL BATTLE 2025.— Este viernes se celebró ROH Final Battle 2025, el tercer PPV del año para la marca adquirida por Tony Khan. El programa contó con nueve combates (más las del pre-show), cuyo estelar fue la lucha entre Athena y Persephone por el Campeonato Mundial Femenil ROH, con victoria de la primera.

LO MEJOR Y LO PEOR DE ROH FINAL BATTLE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de ROH FINAL BATTLE 2025.

LO PEOR

► 1- Muy largo

Incluyendo la Zero Hour, casi cinco horas de espectáculo puede ser un tanto cansado. Nueve combates, de los cuales un par de ellos quedó sobrando. Aparte de eso, el público puso un buen ambiente y las luchas fueron de decentes a buenas. Eso sí, no hubo un solo combate malo.

LO MEJOR

► 3- Athena vs. Persephone

No estábamos seguros de las probabilidades de que Perséfone ganara este combate, pero si se esforzó tanto que, para quienes no la conocen, la recordarán. Al final, el Reinado Eterno de Athena continúa. Aunque el combate tuvo algún que otro bajón, en general, fue muy bueno.

► 2- Survival of the Fittest

Una locura total, en el mejor sentido de la palabra. Era una buena pregunta respecto a quién podría haber destronado a Bandido, pero al final, no importó porque el campeón sobrevivió. Sin embargo, hubo mucha acción y todos brillaron.

► 1- Lee Moriarty vs. Nigel McGuiness

Una auténtica clase magistral. Pero no debería sorprender a nadie, considerando que se enfrentaron la cara anterior de la División Pura contra el presente y el futuro de la división.