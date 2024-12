3×3: Lo mejor y lo peor de ROH FINAL BATTLE 2024

ROH FINAL BATTLE 2024.— Este viernes se celebró ROH Supercard of Honor 2024, el último PPV del año para la marca adquirida por Tony Khan. El programa contó con nueve combates (más las del pre-show), cuyo estelar fue la lucha entre Athena y Billie Starkz por el Campeonato Mundial Femenil ROH, con victoria de la primera.

LO MEJOR Y LO PEOR DE ROH FINAL BATTLE 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de ROH FINAL BATTLE 2024.

LO PEOR

► 3- Athena vs. Billie Starkz

Una lucha no tan buena, pero sí con algo de emoción con Billie Starkz amenazando seriamente el reinado de Athena. No obstante, ¿Cuál era el propósito de darles el turno estelar si no iban a apretar el gatillo con el cambio titular? Oportunidad perdida a

► 2- Mansoor vs. Atlantis Jr.

Una lucha que bien pudo darse en la Zero Hour o en un programa semanal cualquiera. No fue un mal combate, pero tampoco algo memorable como para haberlo insertado en el PPV.

► 1- Demasiado largo

Nueve combates, y un par que no deberían estar en un PPV, sino en un programa semanal, hacen que el evento se torne bastante largo y tedioso para los fanáticos en general. Además, a diferencia de los PPV de AEW, la calidad fue de decente a bueno en la mayoría de estos.

LO MEJOR

► 3- Tommy Billington vs. Katsuyori Shibata

Una lucha que sorprendió gratamente. Si bien la calidad de Katsuyori Shibata era bien reconocida, pero con el debutante Tommy Billington poco se sabía, y le jugó de igual a igual en el llaveo al japonés, y causando muy buena impresión en su debut en la marca.

► 2- Lee Moriarty vs. Nigel McGuiness

Un buen combate aquí que tuvo a ambos luciéndose con sus mejores maniobras. Una buena presentación de Nigel McGuiness, quien realmente puso en apuros a Lee Moriarty, amenazando seriamente por convertirse en el nuevo Campeon de Lucha Pura ROH. Al final, le faltó un Rope Break a McGuiness para sobrevivir, pero realmente el campeón la sufrió aquí.

► 1- Lucha por el Campeonato de la TV ROH

Un combatazo de principio a fin, con mucho caos y con todos trabajando con lo mejor de su arsenal. No se fueron por el lado predecible de mantener a Brian Cage hasta el final, y la última parte entre Komander y Blake Christian fue una acción de alto octanaje. Al final, merecido triunfo para Komander, quien ha hecho un arduo trabajo en su paso por AEW y ROH, y al final obtuvo su recompensa.