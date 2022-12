3x3: Lo mejor y lo peor de ROH FINAL BATTLE 2022

La lucha entre FTR y The Briscoes y la de Daniel García vs. Wheeler Yuta fueron lo más destacado de ROH Final Battle 2022

ROH FINAL BATTLE 2022 .— Este sábado se celebró ROH Final Battle 2022, el último PPV del año para la marca adquirida por Tony Khan. El programa contó con ocho combates, cuyo estelar fue la lucha entre Chris Jericho y Claudio Castagnoli por el Campeonato Mundial ROH, con victoria del suizo, quien se convirtió en el nuevo monarca.

LO MEJOR Y LO PEOR DE ROH FINAL BATTLE 2022

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de ROH Final Battle 2022.

LO PEOR

► 3- Samoa Joe vs. Juice Robinson

Un combate bastante flojo y cuyo propósito fue básicamente el de «enfriar» a los fanáticos luego del gran espectáculo que brindaron FTR y The Briscoes minutos antes. El resultado no estaba en duda y realmente Juice Robinson no parecía estar al nivel de Samoa Joe, quien casi ni se despeinó.

► 2- Rush y Dralístico vs. AR Fox y Blake Christian

Un combate que fue de menor calidad que los de la Zero Hour inclusive y con un final polémico, en donde aparentemente AR Fox no habría logrado la cuenta de tres, lo que causó la ira de La Facción Ingobernable tras el combate.

► 1- Falta de construcción

Para un PPV bueno en términos generales, realmente la falta de un acuerdo televisivo para ROH les afecta, ya que no generó el interés que hubieran querido. En redes sociales se veía cómo había gente que olvidaba la fecha del evento, y básicamente es porque muy poco se trabajaban estos combates en la programación de AEW, salvo el de Jericho vs Castagnoli. Incluso, el de FTR vs The Briscoes merecía una mejor construcción.

LO MEJOR

► 3- Chris Jericho vs. Claudio Castagnoli

Sin ser una acción vertiginosa, la experiencia de Jericho y Castagnoli lo sacaron a flote. Las interferencias se redujeron al mínimo y realmente sorprende que con 52 años Jericho siga luchando a un buen nivel. Castagnoli, por su parte, nunca decepciona cuando lucha.