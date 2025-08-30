3×3: Lo mejor y lo peor de ROH DEATH BEFORE DISHONOR 2025

ROH DEATH BEFORE DISHONOR 2025.— Este viernes se celebró ROH Death Before Dishonor 2025, el tercer PPV del año para la marca adquirida por Tony Khan. El programa contó con nueve combates (más las del pre-show), cuyo estelar fue la lucha entre Athena y Mina Shirakawa por el Campeonato Mundial Femenil ROH, con victoria de la primera.
LO MEJOR Y LO PEOR DE ROH DEATH BEFORE DISHONOR 2025
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de ROH DEATH BEFORE DISHONOR 2025.
LO PEOR
► 2- Estelar opacado
Aunque no fue un mal combate, pero tras el combatazo entre Bandido y Hechicero, la lucha entre Athena y Mina Shirakawa quedó minimizada, más aún considerando el hecho de que no hubo cambio titular ni algún retorno sorpresa como para que tuviera ese valor de evneto estelar.
► 1- Muy largo
Incluyendo la Zero Hour, casi cinco horas de espectáculo puede ser un tanto cansado. Nueve combates, de los cuales un par de ellos quedó sobrando. Aparte de eso, el público puso un buen ambiente y las luchas fueron de decentes a buenas.
LO MEJOR
► 3- QT Marshall vs. Paul Walter Hauser
Una lucha que sorprendió gratamente, con ambos luchadores sacando lo mejor de su arsenal y usando muy bien la estipulación, manteniendo al público vivo en un evento que, en ese entonces, apenas empezaba.
► 2- Athena vs. Mina Shirakawa
Buen combate, con Mina Shirakawa luciendo bien como retadora. Athena libró una difícil aquí, superando ya los mil días como Campeona.
► 1- Bandido vs. Hechicero
Un combatazo de principio a fin, que mejoró conforme pasan los minutos. Uno de los mejores del año para la compañía.