3×3: Lo mejor y lo peor de NXT VENGEANCE DAY 2026

NXT VENGEANCE DAY 2026.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de NXT, Vengeance Day. En el segmento estelar, Joe Hendry derrotó a Ricky Saints y retuvo el Campeonato NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT VENGEANCE DAY 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT DEADLINE 2025, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Lola Vice vs. Kelani Jordan

Una lucha que tuvo su cuota de intensidad, pero fue corta y apenas podía verse debido a que las luces estaban prácticamente apagadas.

► 1- Sin sorpresas

Resultados bastante predecibles, salvo el de Izzi Dame con Tatum Paxley, que tuvo drama incluido. Sin embargo, no hubo mayores sorpresas en relación al estelar, no solo por el resultado, sino por el rol de Ethan Page, que no pasó a mayores.

LO MEJOR

► 3- Blake Monroe vs. Jaida Parker

Una pelea callejera perfecta que hizo que ambas mujeres lucieran bastante bien. No llegó a su máximo nivel, pero funcionó bastante bien para lo que intentaban hacer.

► 2- Izzi Dame vs. Tatum Paxley

Excelente trabajo de estos dos, con el drama justo y una secuencia final espectacular. Tatum consigue la victoria, presumiblemente para poner fin a esta rivalidad y, de ser así, tendríamos una buena conclusión.

► 1– Joe Hendry vs. Ricky Saints

Buen combate, sólido. Hendry y Saints se esforzaron mucho y se compenetraron bien en el ring. El drama con Ethan Page fue divertido y resulta interesante ver hacia qué dirección irán. Sin quejas sobre este final.