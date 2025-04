3×3: Lo mejor y lo peor de NXT STAND AND DELIVER 2025

NXT STAND AND DELIVER 2025.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de NXT, Stand and Deliver 2025. En el combate estelar, tuvimos la lucha de Triple Amenaza por el Campeonato NXT, con victoria de Oba Femi.

LO MEJOR Y LO PEOR NXT STAND AND DELIVER 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT Stand and Deliver 2025, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Roxanne Perez ya debe ir al elenco principal

Roxanne Pérez fue parte del Countdown de NXT Stand and Deliver y formó parte de una lucha por equipos; sin embargo, su participación finalizó abruptamente cuando hubo un malentendido con Cora Jade, y abandonó el lugar. Dicho esto, parece que no saben qué hacer con ella, puesto que ya debería estar en el elenco principal, después de tener un gran Royal Rumble y una participación en Elimination Chamber, donde incluso se insinuaba una rivalidad con Bayley, y ahora no tuvo hueco en el evento más importante del año, e incluso tuvo un altercado con Stephanie Vaquer que podría derivar en una lucha con la chilena, que probablemente vaya a perder.

LO MEJOR

► 3– Fatal 4 Way

Una lucha que empezó de buena forma con todas teniendo una gran participación. Si bien se sabía que Jaida Parker iba a recibir el conteo, pero tuvo algunos buenos momentos y dio muestra de su poderío, mostrando que no se quedó corta frente a tres grandes talentos que hoy en día posee la marca. Stephanie Vaquer sigue consolidando su reinado con una gran defensa.

► 2- Lucha de escaleras

Una lucha que empezó bastante bien y fue frenética gracias a la participación de todas. Un buen uso de la estipulación, con Kelani Jordan y Sol Ruca como las más destacadas. De hecho, gracias a esta última tuvimos una gran secuencia final que implicó la coronación de una nueva Campeona Norteamericana NXT.

► 1– Oba Femi vs. Trick Williams vs. Je’Von Evans

Un gran combate de principio a fin. Una mezcla interesante de estilos, en donde Je’Von Evans cargó con gran parte del trabajo y realizó los movimientos más espectaculares, mostrando que un gran futuro le aguarda. Oba Femi sufrió mucho, pero selló una gran victoria aquí frente a dos dignísimos rivales.