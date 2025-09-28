3×3: Lo mejor y lo peor de NXT NO MERCY 2025

NXT NO MERCY 2025.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de NXT, No Mercy 2025. En el combate estelar, tuvimos la lucha por el Campeonato NXT entre Oba Femi y Ricky Saints, con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR NXT NO MERCY 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT NO MERCY 2025, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Blake Monroe vs. Jordynne Grace

Esta lucha estaba diseñada para centrarse en la violencia y el odio, pero terminó teniendo muchos momentos menos serios, considerando la rivalidad. Que las armas fueran rosas y mostraran cosas como un secador de pelo y una bolsa de diamantes tampoco ayudó mucho. Al menos, Jordynne Grace obtuvo su revancha.

► 1- Sol Ruca vs. Jaida Parker

El Campeonato Speed ​​es una buena idea que no encaja muy bien con una lucha más larga. Cinco minutos no es mucho tiempo, pero tampoco sirve para evaluar la calidad de una lucha. Parker fue un reemplazo de último minuto, pero Reid no lo habría hecho mucho mejor. Esto es algo que debería estar en algún programa semanal y no en un evento premium.

LO MEJOR

► 3– Ethan Page vs. Tavion Heights

Esto fue mejor de lo que se esperaba, aunque Heights no fue una amenaza seria para llevarse el título. Page está en racha y eventualmente irá al elenco principal. Por ahora, sin embargo, puede continuar su segundo reinado como campeón, y eso le va bastante bien.

► 2- Jacy Jayne vs. Lola Vice

Parecía que Lola Vice iba a ganar el título aquí, pero al final, Jayne está en una gran posición como campeona. Tiene mucho sentido que ella conserve el título, ya que alguien tendrá que arrebatárselo tarde o temprano y se rumoraba de que iba a tener una nueva aliada tras la salida de Jazmyn Nyx. Habrá que ver qué sucederá con Lola Vice ahora, pero en algún momento deberá conseguir el oro.

► 1– Oba Femi vs. Ricky Saints

Esta fue la historia de Starks intentando superar la adversidad porque tenía algo que demostrar, y eso era precisamente lo que tenía que hacer. El combate estuvo bien diseñado y sin duda fue un gran momento después de un evento sin muchos cambios de título. Oba Femi también podría estar rumbo al elenco principal, ya que no le queda mucho por hacer en NXT.