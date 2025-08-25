3×3: Lo mejor y lo peor de NXT HEATWAVE 2025

NXT HEATWAVE 2025.— Este domingo se llevó a cabo un nuevo especial de NXT, Heatwave 2025. En el combate estelar, tuvimos la lucha por el Campeonato NXT entre Oba Femi y Je’Von Evans, con victoria del primero

LO MEJOR Y LO PEOR NXT HEATWAVE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT Heatwave 2025, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Chelsea Green y Ethan Page vs. Tavion Heights y Tyra Mae Steele

No fue precisamente una lucha para destacar, aunque hay que destacar que Chelsea y Ethan hicieron todo lo posible para que funcionara. Ambos mantuvieron el interés de los fanáticos, aunque se supone que apoyaron a los luchadores equivocados.

LO MEJOR

► 3– Lola Vice vs. Kelani Jordan vs. Jaida Parker

Las tres luchadoras se lucieron y todas todos tienen un futuro brillante. Lola se llevó el resultado y habrá que ver qué hace WWE con ella y esta nueva oportunidad que ha ganado.

► 2- Jordynne Grace vs. Blake Monroe

Fue uno de los combates esperados por cómo se han dado las cosas en la previa y ambas mostraron lo buenas que son en lo que hacen en el ring. Tal vez faltó algo más de intensidad como lo sugería la rivalidad, pero la secuencia final deja abierta esta rivalidad.

► 1– Oba Femi vs. Je’Von Evans

Je’Von Evans parecía un fuerte candidato a romper la racha de imbatiblidad de Oba Femi, y con eso en mente, dio un combatazo dejándolo todo y poniéndole un poco de drama en el resultado. El público estuvo muy involucrado en la lucha y la secuencia final fue buena.