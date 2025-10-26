3×3: Lo mejor y lo peor de NXT HALLOWEEN HAVOC 2025

NXT HALLOWEEN HAVOC 2025.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de NXT, Halloween Havoc. En el segmento estelar, Ricky Saints derrotó a Trick Williams y retuvo el Campeonato NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT HALLOWEEN HAVOC 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT HALLOWEEN HAVOC 2025, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Demasiado rápido

Si existe alguna crítica que hacer al espectáculo en general, es que todo se movía demasiado rápido como para que el público lo percibiera. Además, fue notoria la cantidad de segmentos tras bastidores durante el evento, lo cual no es muy común en un evento premium de NXT.

LO MEJOR

► 3- Ricky Saints vs. Trick Williams

Esto estuvo bastante bien. Trick sigue mejorando y Ricky está a la altura de las expectativas que los fans le dieron. Habrá que ver si Trick se habrá quedado sin cosas que hacer aquí y se irá al elenco principal.

► 2- Leon Slater y Je’Von Evans vs. Mr. Iguana y La Parka

La mejor opción para mantener a la gente entusiasmada y emocionada durante el resto de la noche. No lo lograron todo a la perfección, pero sí lo suficiente. Impresionante actuación de Parka e Iguana, a quienes suponemos que veremos más en esta marca en el futuro.

► 1– Ethan Page vs. Hijo del Dr. Wagner Jr.

Fue un combate bastante rápido e intenso y con muy buen uso de la estipulación. La inteligencia de Page es digna de destacar, buscando siempre formas de ganar. Por otra parte, Wagner sigue pareciendo un sucesor aceptable del apellido de su padre.