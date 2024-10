3×3: Lo mejor y lo peor de NXT HALLOWEEN HAVOC 2024

NXT HALLOWEEN HAVOC 2024.— Este domingo se llevó a cabo un nuevo especial de NXT, Halloween Havoc 2024. En el combate estelar, tuvimos la lucha de Devil’s Playground por el Campeonato NXT entre Trick Williams y Ethan Page, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR NXT HALLOWEEN HAVOC 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT Halloween Havoc 2024, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Gauntlet Match, ¿estipulación forzada?

Aunque la estipulación de la lucha por el Campeonato Femenil Norteamericano NXT que iba a protagonizar Kelani Jordan era una sorpresa, al igual que la rival a la que iba a enfrentar, a algunos fanáticos no les caló bien la idea de que sea un Gauntlet Match, con Kelani luchando tres veces en la misma noche, lo cual se vería como una obviedad el hecho de que iba a disputar los tres combates. Al menos, la actuación de la ex Campeona Norteamericana NXT fue muy buena, al igual que el hecho de que se haya dado —bajo estas condiciones— el cambio titular.

LO MEJOR

► 3– Stephanie Vaquer y Giulia vs. Roxanne Pérez y Cora Jade

Un gran combate que marcó el regreso de Cora Jade, quien trabajó poco pero que igualmente lo hizo bien, teniendo en cuenta que vino de una lesión de rodilla. El dúo de Stephanie Vaquer y Giulia se combinó de manera excelente y la secuencia final es algo digno de ver. Además, Zaria hizo sentir su presencia tras el combate.

► 2- Trick Williams vs. Ethan Page

Ninguno de los dos perdió tiempo, y desde el inicio se dieron con todo. Fue muy intensa, no se guardaron nada y ambos se extremaron al límite para poder sacar el resultado, que terminó siendo favorable a Trick Williams. Una confusión o polémica protagonizada por el réferi hizo que este combate no estuviera en el sitial más alto, pero no se desmerece el gran esfuerzo que ambos protagonizaron aquí.

► 1– Tony D’Angelo vs. Oba Femi

Una lucha que fue violenta de principio a fin, con una estipulación que fue muy bien utilizada, haciendo uso de todas las armas que tenían a disposición. Tony D’Angelo ganó con ayuda y puede ser criticable, pero tenía sentido si se quería proteger a Oba Femi.