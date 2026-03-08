3×3: Lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA 7 de marzo 2026

LUCHA LIBRE AAA 7 DE MARZO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de Lucha Libre AAA en FOX, y vamos rumbo a Rey de Reyes. El programa concluyó con una lucha donde El Grande Americano Original derrotó a La Parka.
LO MEJOR Y LO PEOR DE LUCHA LIBRE AAA 7 DE MARZO 2026
A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA EN FOX, en orden descendente:
LO PEOR
► 1– El Hijo del Vikingo vs. Dinámico
El combate no fue nada malo, pero fue muy corto, y con El Hijo del Vikingo camino a retar a Dominik Mysterio por el Megacampeonato AAA en Rey de Reyes, no habían dudas sobre el resultado.
LO MEJOR
► 1– El Original Grande Americano vs. La Parka
Un combate bastante clásico, con buena interacción con los fanáticos y mucha acción. El Grande Americano Original siempre tiene un buen combate, sin importar su personalidad, e hizo buena química con La Parka.