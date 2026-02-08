3×3: Lo mejor de Lucha Libre AAA 7 de febrero 2026

LUCHA LIBRE AAA 7 DE FEBRERO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de Lucha Libre AAA en FOX. El programa concluyó con una lucha clasificatoria para Rey de Reyes entre El Grande Americano, Dragon Lee, Octagón Jr. y Rey Fénix, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE LUCHA LIBRE AAA 7 DE FEBRERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA EN FOX, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– Sin Chelsea Green

Sorprende un poco que Chelsea no haya estado presente para perder los títulos, todo por una lesión.

LO MEJOR

► 1 – El Grande Americano vs. Rey Fenix vs. Octagón Jr. vs. Dragon Lee

El Grande Americano es uno de los personajes más populares en AAA en este momento, por lo que necesita un lugar en la lucha Rey de Reyes. Además, se avecina el combate entre los dos Grandes Americanos, en donde bien podrían poner en juego su máscara.