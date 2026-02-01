3×3: Lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA 31 de enero 2026

LUCHA LIBRE AAA EN FOX.— Este sábado se celebró el primer episodio de Lucha Libre AAA en FOX. El programa concluyó con una lucha clasificatoria para Rey de Reyes entre La Parka, Aerostar, Jack Cartwheel y Apollo Crews, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE LUCHA LIBRE AAA EN FOX

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA EN FOX, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Luchas demasiado cortas

Una hora es muy poco para un programa televisivo actual, y eso se notó en las primeras dos luchas, que duraron un suspiro. No hubo tiempo de armar nada emocionante, y como resultado, éste ha sido el pero programa de AAA en su era WWE.

► 1– Pregrabado

Al transmitirse posterior al Royal Rumble, perdió todo sentido, más aún cuando Mr. Iguana, Lola Vice y La Parka estuvieron en este programa y en el evento que se llevó a cabo en Arabia Saudita, donde Michael Cole incluso anticipó el resultado del estelar del programa, con victoria de La Parka.

LO MEJOR

► 3– Lola Vice vs. La Hiedra

Esta es una historia que se puede entender con solo ver lo que sucede frente a uno. Eso suele ser señal de que las cosas van bien, ya que se debería poder contar una historia con algo más que palabras. Es una historia sencilla, pero va bien, y Lola Vice forman un equipo entretenido.

► 2– Chris Carter vs. TJP vs. Mini Vikingo vs. Elio LeFleur

Que TJP ganara es tan bueno como cualquier otro, ya que no destacó precisamente por encima del resto de los participantes. El combate tuvo todo lo que se podía desear, con buenas maniobras por parte de los involucrados, y no se alargó demasiado, así que fue un buen comienzo.

► 1 – La Parka vs. Aerostar vs. Apollo Crews vs. Jack Cartwheel

Esta fue la versión ligeramente más larga del combate de apertura y fue más entretenida, con un montón de gente volando por todas partes. Algunas maniobras fueron bastante buenas, y la victoria de Parka es una excelente opción.