3×3: Lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA 28 DE FEBRERO 2026

LUCHA LIBRE AAA 28 DE FEBRERO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de Lucha Libre AAA en FOX, y vamos rumbo a Rey de Reyes. El programa concluyó con una lucha donde El Grande Americano derrotó a Ethan Page, Omos e Hijo del Dr. Wagner Jr.

LO MEJOR Y LO PEOR DE LUCHA LIBRE AAA 28 DE FEBRERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA EN FOX, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– El Showcenter

No es que el Showcenter Complex sea una mala arena, sólo que se ve muy pequeña en TV, además de que la demanda actual de boletos para AAA les debe permitir buscar locales de mayor tamaño.

LO MEJOR

► 2– El cambio de Pimpinela Escarlata

Aunque fue malo no ver a Pimpinela Escarlata en la lucha clasificatoria, fue genial la manera en que se hizo el cambio, con Pimpinela siendo lesionado por El Grande Americano original cuando quiso entrevistarlo para probar que no habla español y luego pidiéndole al otro Grande Americano que tomara su lugar.

► 1 – Lucha estelar al estilo AAA

La lucha estelar, (El Grande Americano vs. Hijo del Dr. Wagner vs. Omos vs. Ethan Page), llena de caos e intervenciones, ha sido la lucha más parecida al estilo clásico de AAA desde que WWE compró la empresa. Hasta un poco de nostalgia sentimos al ver tanta locura.