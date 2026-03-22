3×3: Lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA 22 de marzo 2026

LUCHA LIBRE AAA 21 DE MARZO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de Lucha Libre AAA en FOX, y se llevó a cabo el especial de Rey de Reyes. El programa concluyó con un segmento entre El Grande Americano y Dominik Mysterio.

LO MEJOR Y LO PEOR DE LUCHA LIBRE AAA 21 DE MARZO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA EN FOX, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– No fue un PLE

A pesar de que Rey de Reyes es uno de los eventos grandes de AAA, formó parte de la serie semanal, así que fue separado en tres episodios, celebrándose ahora el segundo..

LO MEJOR

► 2 – Money Machine y La Hiedra vs. Lola Vice, Mr. Iguana y Rey Fénix

Este fue el divertido comienzo que se esperaba del programa. Lola Vice e Iguana son geniales juntos, y los demás cumplieron con creces. Fenix ​​también estuvo presente para añadir sus clásicas acrobacias aéreas, lo cual siempre vale la pena ver. Un buen espectáculo, y los fanáticos lo disfrutaron mucho.

► 1 – The War Raiders vs. Pagano y Psycho Clown

Esta fue justo la clase de combate que se esperaba de estos equipos, y fue genial verla. Es un buen ejemplo de no darle demasiadas vueltas a las cosas, ya que se trataba de dos equipos poderosos dándose una paliza. También fue bueno el final, ya que podría dar pie a una gran revancha física en el futuro.