3×3: Lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA 21 de febrero 2026

LUCHA LIBRE AAA 21 DE FEBRERO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de Lucha Libre AAA en FOX. El programa concluyó con un segmento de la firma de contrato por el Megacampeonato AAA entre Dominik Mysterio y El Hijo del Vikingo.

LO MEJOR Y LO PEOR DE LUCHA LIBRE AAA 21 DE FEBRERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA EN FOX, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– El Hijo del Dr. Wagner Jr. vs. Belcegor

No fue una mala lucha, pero pudo haberse sacrificado para darle más tiempo a las otras batallas. Con el ataque de Santos Escobar a Wagner en backstage era suficiente.

► 1– El desfase entre episodios

Aunque es buena idea grabar tres episodios en cada evento, es difícil para los fans esquivar los spoilers que se van acumulando en este tiempo.

LO MEJOR

► 3– Más tiempo para las luchas

Después de que en la primera ronda de grabaciones las luchas quedaran muy cortas, ahora los episodios han estado mucho mejor nivelados y las luchas son más disfrutables.

► 2– Firma de contrato

Hijo del Vikingo se ha vuelto muy bueno en el micrófono. Eso ayudó mucho a un segmento de firma de contratos que no le pide nada a los que se ven en Raw o en SmackDown.

► 1 – El Fiscal vs. Abismo Negro Jr.

Aunque parecía que veríamos un mano a mano light en esta nueva era de AAA, el odio que entre ambos se ha acumulado se mantiene intacto. La golpiza que ambos se dieron prendió al público, dejando ver un elemento de la lucha mexicana que sigue vivo.