3×3: Lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA 14 de marzo 2026

LUCHA LIBRE AAA 14 DE MARZO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de Lucha Libre AAA en FOX, y se llevó a cabo el especial de Rey de Reyes. El programa concluyó con una lucha donde Dominik Mysterio retuvo el Megacampeonato AAA contra El Hijo del Vikingo.

LO MEJOR Y LO PEOR DE LUCHA LIBRE AAA 14 DE MARZO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA EN FOX, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– No fue un PLE

A pesar de que Rey de Reyes es uno de los eventos grandes de AAA, formó parte de la serie semanal, así que fue separado en tres episodios. Esperemos que más adelante estos eventos magnos tengan su propio espacio.

LO MEJOR

► 3 – Bayley

La presencia de Bayley fue una enorme sorpresa. Nadie esperaba que una Superestrella de su calibre apareciera en el reto abierto de Flammer. Dado que los boletos de AAA se están agotando en todas las arenas, es de esperarse que veamos más sorpresas así, pues no es necesario anunciar todo el cartel para tener éxito.

► 2 – La final del torneo Rey de Reyes

Fue quizá la mejor lucha de la nueva etapa de shows semanales de AAA con WWE. El encuentro fue emocionante y avanzó rivalidades, además de que consolidó a El Grande Americano como la principal figura de la nueva AAA.

► 1 – Dominik Mysterio vs. El Hijo del Vikingo

Aunque la lucha no fue un muestrario de técnica o de lucha aérea, tuvo todo el caos que hacía especial a la vieja AAA: Lucha extrema