3×3: Lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA 11 de abril 2026

LUCHA LIBRE AAA 11 DE ABRIL 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de Lucha Libre AAA en FOX. El programa concluyó con un segmento entre los dos Grandes Americanos, donde finalmente se pactó el combate de máscara contra máscara.

LO MEJOR Y LO PEOR DE LUCHA LIBRE AAA 11 DE ABRIL 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA EN FOX, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– El Original Grande Americano vs. Octagón Jr.

Una lucha muy buena tuvo un final enojoso. Frente al réferi Suavecito, el Original Grande Americano le quitó la máscara a su rival y luego lo rindió. Y no hubo descalificación, como siempre se ha acostumbrado en la lucha mexicana. De todos los cambios que ha hecho WWE a las reglas de AAA, ese es el más lamentable, pues muestra no sólo desconocimiento por parte de los productores, sino también una enorme falta de respeto.

LO MEJOR

► 2 – Penta vs. El Hijo del Vikingo

Ambos dieron una gran lucha. Por momentos parecía que Hijo del Vikingo podría ganar, pero no hubo sorpresas y Penta retuvo. El público estuvo totalmente prendido, lo cual contribuyó a hacer de esta lucha algo más emotivo.

► 1 – Debut de La Catalina

La primera que se va del CMLL a la nueva AAA. Desde que la empresa Lutteroth anunció que la chilena dejaba de pertenecer a su elenco, fue un secreto a voces que se presentaría en AAA, donde de inmediato se posicionó como retadora de Flammer para el Campeonato Reina de Reinas.