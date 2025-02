3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 21 de febrero 2025

WWE SMACKDOWN 21 DE FEBRERO 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Elimination Chamber 2025. El programa concluyó con un combate entre Damian Priest y Braun Strowman vs. Solo Sikoa y Jacob Fatu, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 21 DE FEBRERO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– The Miz y Carmelo Hayes

Muy mala idea subutilizar a Carmelo Hayes haciendo equipo con alguien más. Parece que tras la serie de encuentros con Andrade no le hallan hueco al ex Campeón NXT, pese a que se dan sus apariciones de forma regular.

► 2– Luchas canceladas

Tras el anuncio de la presencia de The Rock, se cancelaron algunas luchas pactadas, como la de Naomi contra Liv Morgan, que terminó en un ataque de esta última y Raquel Rodríguez contra las Campeonas de Parejas WWE, y solo tuvimos un encuentro en la división femenil dentro de las tres horas de programa.

► 1– The Rock y Cody Rhodes

Si bien es bueno ver a The Rock en las pantallas y finalmente se conoció la sede de WrestleMania 42, el segmento con Cody Rhodes parece carecer de sentido, al menos en una primera instancia. Parecería que The Rock busca convertir a un Cody Rhodes rudo y esto podría tener dos caminos: Cody Rhodes rudo contra John Cena, o Cody no acepta la propuesta de The Rock y de alguna manera provocará un enfrentamiento entre ambos para WrestleMania 41, dando un giro completo al cartel inicialmente rumorado. Parece, evidentemente, que la venta de boletos de cara al gran evento que se llevará a cabo en Las Vegas no está yendo tan bien como WWE esperaba y la compañía busca darle un impulso.

LO MEJOR

► 3– Alexa Bliss

Existe un gran interés en ver hacia dónde va la historia de Alexa Bliss tras su regreso, luego de ver su video promocional antes de Elimination Chamber. Si bien no reveló demasiado sobre cuáles serán sus planes y si es que hay alguna relación con los Wyatt Sicks, el video deja unas pistas sutiles y algunos aspectos de su etapa anterior, que podría funcionar en el corto plazo.

► 2– Jimmy Uso obtiene un impulso

Lo que parecía que iba a ser otra victoria para McIntyre sobre Jimmy Uso, quien todavía está tratando de encontrar su lugar mientras su hermano se prepara para el evento principal de WrestleMania. Sin embargo, tuvimos la sopresa con Jimmy robándose la victoria, mostrándose como un luchador competente a nivel individual.

► 1 – Damian Priest y Braun Strowman vs. Solo Sikoa y Jacob Fatu

Un buen combate que tuvo su buen desarrollo y dinámica. Si bien era conocido el dominio que iban a imponer Damian Priest y Braun Strowman, la verdadera historia aquí era ver qué podían hacer Jacob Fatu y Solo Sikoa. Fatu, impresionó como siempre y, pese a que WWE sigue manejando su situación con Sikoa con cautela, ya se van viendo pistas de a dónde va a conducir la historia entre ambos, quienes podrían enfrentarse en WrestleMania 41.