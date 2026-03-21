3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 20 de marzo 2026

WWE SMACKDOWN 20 DE MARZO 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia WrestleMania 42. El programa concluyó con un segmento caótico entre Drew McIntyre y Jacob Fatu.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 20 DE MARZO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Wyatt Sicks vs. MFT, de nuevo

Sigue la rivalidad entre estos dos equipos, aunque por lo menos ya no será por el título, y Tama Tonga ya empieza a tener diferencias con Solo Sikoa. ¿Efecto Shinsuke Nakamura?

► 1– Campeonato Femenil de Parejas

Las Bellas seguirán presentes por ahora y no sorprendería que ganaran los títulos en Wrestlemania para su gran momento especial. Aún no estamos seguro de cuán interesante será aquello, pero las Bellas son estrellas y eso significa que las veremos durante las próximas semanas. No obstante, la lucha que protagonizaron fue bastante genérica, aunque se han visto combates peores.

LO MEJOR

► 3– Sami Zayn vs. Aleister Black

El eventual combate entre Sami Zayn y Trick Williams es una opción interesante, sobre todo porque demuestra el excelente comienzo de Williams en el elenco principal. Esto podría abrirle muchas puertas y habrá que ver qué sucede en Wrestlemania, donde probablemente se enfrentarán. Es bueno ver a Black conseguir una victoria debido a lo anterior, y esperamos que esto le dé un poco de impulso.

► 2– Se aclara el panorama para WrestleMania 42

Se dieron algunos pasos hacia adelante en camino a WrestleMania 42, no solo con la rivalidad entre Randy Orton y Cody Rhodes con el primero explicando el motivo de su ataque, sino que también se ha dado una confrontación entre Jacob Fatu y Drew McIntyre, así como un avance en la disputa entre Trick Williams y Sami Zayn y de Jelly Roll con The Miz y Kit Wilson, con todos estos yéndose al gran evento, aunque el último no entusiasma mucho al decir verdad.

► 1 – Carmelo Hayes vs. Ilja Dragunov

Este combate se había estado preparando durante mucho tiempo, aunque parecía que iban a darle un impulso a Dragunov antes de la lucha por el título. Lo bueno es que Hayes ganó limpiamente y ahora puede enfrentarse a alguien más de cara a WrestleMania. Ojalá sea un buen rival, ya que sería genial ver que el título recibiera ese trato.