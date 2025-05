3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 16 de mayo 2025

WWE SMACKDOWN 16 DE MAYO 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Backlash 2025. El programa concluyó con una lucha por el Campeonato Femenil WWE entre Tiffany Stratton y Nia Jax, con victoria de la primera.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 16 DE MAYO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– R-Truth no luchará por el título

Tras lo sucedido en la conclusión de Backlash, R-Truth tendrá un combate contra John Cena con la intención de hacerlo recapacitar en el próximo Saturday Night’s Main Event. Sin embargo, y a pesar de que hubiera sido un resultado predecible, debió haber tenido el Campeonato Indisputable WWE en juego, al menos como un incentivo para el veterano luchador. De cualquier manera, algo bueno podría salir de esta historia.

► 1– Llegada de Giulia

Tras lograr algunas apariciones en WWE RAW junto a Roxanne Pérez, el final de esa alianza y su presentación en SmackDown se hizo sin mucha fanfárrea, y aunque su llegada al elenco principal es más que merecida, probablemente necesita ayuda para adaptarse a este ritmo (y al idioma), habiendo sido mejor continuar su alianza con «The Prodigy».

LO MEJOR

► 3– Alexa Bliss va para Money in the Bank

Alexa Bliss volvió a aparecer en las pantallas y selló su pase a Money in the Bank, demostrando que no ha estado tan oxidada pese a no haber luchado mucho últimamente. Además, la decisión de no involucrarla con los Wyatt Sicks (que aún no aparecen) ha sido acertada.

► 2– LA Knight vs. JC Mateo

Aunque el nombre de JC Mateo puede sonar un poco raro, habrá que acostumbrarse a ver a Jeff Cobb de esa forma. En cuanto a la acción en el ring, no tuvimos un squash, pero al menos la reciente adquisición de WWE dio una buena primera impresión y lució dominante por ratos, en un combate que pintaba difícil, a priori.

► 1 – DIY vs. Fraxiom

Los miembros de Fraxiom han lucido impresionantes desde su debut en SmackDown y la división de parejas se ha fortalecido enormemente con su adición. Aquí protagonizó un gran combate contra DIY y ahora siguen en franco impulso para lo que será otro combatazo contra The Street Profits la próxima semana. Sin duda alguna, esta división es lo más destacado de la marca azul.