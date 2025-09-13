3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 12 de septiembre 2025

WWE SMACKDOWN 12 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Wrestlepalooza. El programa concluyó con un combate entre Drew McIntyre y Randy Orton, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 12 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– Nia Jax y Michin en la escena titular

Quizás sean la ausencia de rivales, pero ¿En serio veremos Tiffany Stratton vs. Nia Jax una vez más?, o ¿Giulia vs. Michin?. Estas situaciones no ayudan al reinado de Tiffany Stratton y de Giulia, respectivamente, y resulta lamentable la falta de retadoras para ambas, habiendo profundidad en la división femenil.

LO MEJOR

► 3– Drew McIntyre vs. Randy Orton

Un combate decente, intentaron promocionarlo como digno de un evento premium, y aunque el nombre lo dice todo, la acción no estuvo a la altura. Drew y Randy trabajaron bien, pero en general fue un combate bastante típico de la WWE.

► 2– Tiffany Stratton vs. Jade Cargill

Un combate bastante bueno, definitivamente un paso adelante de su último encuentro individual en SummerSlam, pero no parecen querer apretar el gatillo con Jade, así que ponerla aquí con Tiffany una y otra vez no le hace demasiados favores en el futuro si «La Tormenta» no sale con el oro.

► 1 – Sami Zayn vs. Rey Fénix

Fue quizás mucho mejor para el público en vivo, ya que los comerciales interrumpieron un poco la fluidez de la audiencia televisiva (aunque los que vimos por Netflix lo disfrutamos igual). Aun así, son Fenix ​​y Sami terminaron ofreciendo un gran espectáculo y con mucho drama en cuanto al resultado.