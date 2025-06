3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 9 de junio 2025

WWE RAW 9 DE JUNIO 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Night of Champions 2025. En el evento estelar, tuvimos un combate entre Jey Uso y Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Completo, con victoria de este último.

WWE RAW 9 DE JUNIO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Oportunidad perdida

Jey Uso era uno de los campeones más canjeables (por el maletín de Money in the Bank) de la historia reciente y, si bien perdió el título, Seth Rollins tenía ante sí una oportunidad para poder salir como campeón mundial aquí. Dicho esto, al no darse este canje, esperamos que WWE tenga un mejor plan para su maletín.

► 1 – Regreso de Asuka, estropeado

WWE reveló las llaves de los combates clasificatorios para Night of Champions en donde se reveló la figura de Asuka entre las participantes. Si bien es una buena noticia el conocer que ya cuenta con el alta para volver a luchar, al menos hubiera sido bueno que lo dejaran como sorpresa, tal como sucedió con Bayley, quien también hizo su regreso triunfal durante el programa.

LO MEJOR

► 3– Jey Uso vs. Gunther

Un buen combate que salió mejor de lo esperado, con mucho drama añadido en torno a si Jey Uso retenía o si Gunther recuperaba el título. Una lucha llena de intensidad con un Ring General que una vez más mostró su mejor versión.

► 2- Liv Morgan vs. Kairi Sane vs. Roxanne Pérez vs. Rhea Ripley

Una lucha en la que todas hicieron un buen papel, con Roxanne y Liv intentando formar una alianza y avanzando su historia personal luego de que la ex Campeona NXT se robara el conteo de tres, y que incluso ha dado un paso más para llegar a un nuevo evento premium. Todas desplegaron lo mejor de sus ofensivas y se pusieron con posibilidades de llevarse el triunfo.

► 1- Sami Zayn vs. Penta vs. Dominik Mysterio vs. Bron Breakker

Un gran combate lleno de emoción y con un boleto para avanzar en King of the Ring en juego. Dada la cantidad de Superestrellas disponibles, ahora pactaron un Fatal 4 Way para definir a los semifinalistas, pero no por eso se vio afectada la calidad del combate, en la que cualquiera de los cuatro podía salir vencedor. Al final, fue Sami Zayn el vencedor y veremos en qué desemboca su historia.